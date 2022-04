"C'era rigore su Keita!". Discussione Mazzarri-Marelli a DAZN, il tecnico abbandona l'intervista

Napoli Calcio - Furia Walter Mazzarri nel post partita di DAZN: il tecnico del Cagliari, infatti, ha abbandonato la postazione intervista all'improvviso e piuttosto contrariato. Il motivo? Oltre ovviamente alla cocente sconfitta al Marassi che rischia di inguaiare i sardi per la corsa salvezza, c'entra un episodio su Keita per il quale il tecnico pretendeva un calcio di rigore.

Di parere diverso Luca Marelli, ex arbitro e moviolista di DAZN; quando prova a spiegare i motivi per cui non ci sarebbe la massima punizione, nasce un battibecco. Poco dopo, l'allenatore scappa via senza volere più un confronto.