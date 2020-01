Buona vittoria per il Barcellona che, pur soffrendo e non poco, è riuscito a superare il Granada per 1-0 grazie al gol del solito Lionel Messi. Successo duqnue alla prima per il nuovo allenatore Quique Setien, agevolato inevitabilmente dall'inferiorità numerica causata dal doppio giallo rimediato da German Sanchez.