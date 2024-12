Buon compleanno a McTominay: gli auguri della SSC Napoli

Compleanno in casa azzurra. Scott McTominay compie 28 anni. Il centrocampista del Napoli è nato a Lancaster l'8 dicembre 1996.

A McTominay vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli.

Da quando ha fatto il suo esordio da titolare in Serie A (21 settembre 2024 contro la Juventus) Scott McTominay è uno dei due centrocampisti a non aver saltato nemmeno un minuto nella competizione: 900’ in campo, al pari di Marten de Roon.

Scott McTominay ha realizzato tre gol in Serie A, solo quattro giocatori scozzesi hanno segnato almeno 4 reti in una singola stagione in Italia: Denis Law (10 nel 1961/62), Lewis Ferguson (7 nel 2022/23 e 6 nel 2023/24), Graeme Souness (5 nel 1984/85) e Aaron Hickey (5 nel 2021/22).

Auguri Scott!