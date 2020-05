Bundesliga, Merkel verso il sì: si può ripartire il 15 maggio!

Ultime notizie calcio - Angela Merkel, cancelliera tedesca, è seriamente intenzionata a concedere il via libera per la ripartenza della Bundesliga e del calcio tedesco in generale dopo la sosta causata dal Coronavirus. Ad annunciare la notizia è la Bild, che aggiunge come la decisione in questione potrebbe arrivare già nella giornata di domani in maniera ufficiale. Nei giorni scorsi 1.724 giocatori delle squadre di prima e seconda divisione sono stati sottoposti a test con 10 casi di positività accertate e già da qualche giorno le squadre hanno ripreso ad allenarsi, ovviamente nel rispetto di un protocollo molto rigido presentato dalla Federazione calcistica tedesca. Insomma, la Bundesliga potrebbe essere seriamente il primo campionato tra i top cinque a riaprire i battenti.

