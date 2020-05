Marcus Lilian Thuram, attaccante del Borussia M'gladbach e figlio di Lilian Thuram ex difensore della Juventus, è stato autore di un bel gesto dopo aver segnato in Bundesliga. Il calciatore si è inginocchiato in omaggio a George Floyd, ucciso da un agente di polizia negli Stati Uniti, e in sostegno di tutto il popolo afroamericano.

Guarda la foto in allegato!