Brutto incidente d'auto per Riise e sua figlia in Norvegia: entrambi ricoverati in ospedale

Ultime notizie calcio - Bruttissimo episodio per John Arne Riise. L'ex giocatore tra le altre di Roma e Liverpool è stato ricoverato in ospedale insieme alla figlia a causa di un incidente d'auto in Norvegia che li ha visti protagonisti. Il 39enne e sua figlia di 19 anni stavano tornando nella loro casa ad Alesund martedì sera, quando l'ex esterno è stato costretto a sterzare improvvisamente per evitare un ostacolo che si è presentato di fronte a sé. In virtù di ciò ha perso il controllo dell'auto, che si è schiantata contro le ringhiere ai lati della strada.