Ultime notizie calcio - Terrificante lo scontro avvenuto ieri in Belgio-Russia tra l'ex Atalanta Castagne e Kuzyaev. Ha avuto la peggio il compagno di Nazionale di Dries Mertens che ha riportato una doppia frattura che lo ha costretto a far rientro a casa per curarsi e per sottoporsi ad un intervento chirurgico. Già finito, dunque, il suo Europeo.