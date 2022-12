Accostato al Napoli, infortunio shock per Broja: urla di dolore in campo | VIDEO

Notizie calcio. Bruttissimo infortunio per Armando Broja, centravanti albanese del Chelsea accostato lungamente al Napoli la scorsa estate.

Nel corso dell’amichevole contro l’Aston Villa ad Abu Dhabi, nel tentativo di recuperare un pallone, Broja si è scontrato contro il difensore avversario Ezri Konsa. Nell’occasione gli si è girato completamente il ginocchio provocandogli forti urla di dolore: il giocatore è stato costretto ad abbandonare il campo in barella e si attende ora il comunicato ufficiale del Chelsea.

Haunting screams from Armando Broja, this doesn’t look good at all.



Heartbreaking. Speedy recovery. ? pic.twitter.com/rPhk4WDryA

— Barstool Football (@StoolFootball) December 11, 2022