Notizie Napoli calcio. Leonardo Bonucci è stato messo fuori rosa dalla Juventus, in quanto non rientra più nei piani della società bianconera. Il difensore, che è seguito in Italia da Roma e Lazio, cercherà nei prossimi giorni una nuova destinazione.

Bonucci-Napoli, l'idea di Iannicelli

Intanto il giornalista Peppe Iannicelli lancia l'idea Napoli-Bonucci sui social: "Un anno di contratto di Bonucci a Napoli, sarebbe una cattiva idea?", semplice provocazione o consiglio di mercato?