Bologna-Napoli, SKY - Infortunio Jesus: Garcia ha scelto il sostituto

Ultime notizie SSC Napoli - Emergenza in difesa per il Napoli a Bologna. Perché si è fermato anche Juan Jesus, che non partirà per la trasferta, come comunicato dalla SSC Napoli: "Juan Jesus si è fermato anzitempo per un risentimento muscolare alla coscia sinistra, non prenderà parte alla trasferta di Bologna".

Bologna-Napoli: il sostituto di Jesus

Ma Rudi Garcia pare aver già scelto il sostituto di Juan Jesus per Bologna-Napoli, mentre qualcuno pensava a Di Lorenzo difensore centrale con Zanoli a destra. Lo riporta Sky Sport:

"Con Rrahmani e Juan Jesus (per il brasiliano risentimento muscolare) indisponibili Garcia non ha alternative in difesa: titolari Ostigard e Natan. A sinistra Mario Rui in vantaggio su Olivera, intoccabile capitan Di Lorenzo".?

Sarà quindi questo il Napoli a Bologna?: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.