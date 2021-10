Bologna-Milan 2-4: Pioli conquista 3 punti rocamboleschi, felsinei in 9

Ultime calcio - Il Milan ha battuto il Bologna con il punteggio di 4-2 ma il risultato non rispecchia l'andamento del match. Rossoneri in vantaggio all'intervallo per 2-0 con i gol di Leao e Calabria, complice anche l'espulsione di Soumaoro. Ad inizio ripresa il sorprendente pareggio arrivato grazie ad un autogol di Ibrahimovic e al gol di Barrow. L'espulsione di Soriano lascia i padroni di casa in 9 uomini e il via libera ai gol di Bennacer e Ibrahimovic che fissano il punteggio sul 4-2 finale.

Questo il tabellino:

MARCATORI - 16' RAFAEL LEAO, 35' CALABRIA, 49' IBRAHIMOVIC (autogol), 52' BARROW, 84' BENNACER, 90' IBRAHIMOVIC

Bologna (3-4-2-1) - Skorupski, Soumaoro, Medel (87' Orsolini), Theate, De Silvestri, Dominguez (63' Schouten), Svanberg, Hickey (63' Dijks), Soriano, Barrow (63' Binks), Arnautovic (83' Santander). ALL.: Mihajlovic

Milan (4-2-3-1) - Tatarusanu, Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Toure' (85' Kalulu), Bennacer, Tonali (46' Bakayoko), Castillejo (46' Saelemaekers), Krunic (60' Giroud), Rafael Leao, Ibrahimovic. ALL.: Pioli