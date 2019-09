Bologna, Mihajlovic riprende le cure: "Condizioni molto buone"

Notizie calcio. Inizia oggi il secondo ciclo di cure per Sinisa Mihajlovic presso l'Unità operativa di Ematologia del Policlinico di Sant'Orsola. L'allenatore del Bologna, in cura da metà luglio, riprende il proprio programma di terapia dopo essere stato dimesso il 28 agosto e dopo aver guidato - dalla panchina - la sua squadra nella vittoria per 1-0 contro la Spal. Questo l'incoraggiante comunicato dell’ospedale: "Le condizioni cliniche del paziente sono molto buone. Gli accertamenti eseguiti prima della dimissione successiva al precedente ricovero hanno dimostrato un esito soddisfacente del primo ciclo di chemioterapia".

