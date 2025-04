Bologna-Inter, Inzaghi era furibondo: entra in campo per protestare prima del fischio finale | FOTO

Simone Inzaghi furibondo per il gol concesso al Bologna all'ultimo minuto. Orsolini segna e l'Inter perde il primo posto in solitaria, raggiunta dal Napoli dopo una rincorsa che dura da settimane. I nerazzurri protestano per il fallo laterale concesso al Bologna nel finale di partita, battuto molti metri più avanti.

Quando mancavano ormai pochi secondi al triplice fischio finale, Inzaghi era già in campo per protestare con l'arbitro Colombo. Come si vede nell'immagine, Inzaghi ha già entrambi i piedi in campo prima del triplice fischio e non appena Colombo mette bocca al fischietto lui corre in campo per raggiungere l'arbitro ed esprimere disappunto.