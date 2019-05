Bologna, due profili per la difesa: si pensa anche a Tonelli

Calciomercato. Il Bologna pensa al mercato per la stagione che verrà, dopo aver messo in cassaforte la permanenza in Serie A grazie al pari conquistato lunedì sera all'Olimpico contro la Lazio. Il club felsineo cerca un difensore e i nomi sul taccuino della dirigenza sono al momento due.

Calciomercato, il Bologna pensa a Tonelli

I calciatori seguiti sono Marcos Senesi (22) del San Lorenzo e Lorenzo Tonelli (29) della Sampdoria, che dovrebbe rientrare al Napoli dopo l'annata disputata tra le file del club blucerchiato. Lo riporta Il Resto del Carlino.