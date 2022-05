Una bella notizia per il Bologna, Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dal Sant’Orsola, dove era ricoverato dallo scorso 29 marzo. Ne ha dato notizia il club dieci minuti prima delle 16, spiegando che l’allenatore è in buone condizioni generali. Probabilmente domenica lo stesso Mihajlovic sarà in panchina a Venezia. Finalmente una buona notizia per il tecnico dei rossoblu.