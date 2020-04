Bollettino Coronavirus Protezione Civile: più di 3mila guariti! Ecco il numero di nuovi contagi e decessi

Notizie Coronavirus - Coronavirus, bollettino Protezione Civile oggi 22 aprile 2020. Bollettino Coronavirus Protezione Civile, arrivano le ultime notzie riguardo il Coronavirus sul sito della Protezione Civile. Bollettino Protezione Civile Coronavirus oggi, non ci sarà la conferenza stampa da parte della Protezione Civile che in diretta con il commissario Angelo Borrelli per le ultime notizie di Coronavirus Italia, parlerà soltanto due volte alla settimana e non più ogni giorno. Intanto, sono stati svelati i numeri e i dati di oggi per quanto riguarda contagi, decessi e guariti. Coronavirus Italia, in discesa il numero dei contagi anche quest'oggi, la Regione Lombardia resta quella più colpita di tutto il paese. In aumento guaiti, ma anche oggi sono stati registrati tanti decessi. Il paese italiano resta in lutto riguardo le tante morti per Coronavirus Covid 19. Bollettino coronavirus oggi. Morti Coronavirus Italia: 25549 le morti accertate fino al giorno 23 aprile 2020.

Coronavirus

Bollettino Coronavirus Protezione Civile oggi

Coronavirus Protezione Civile, Bollettino Protezione Civile oggi - Questo il bollettino di oggi, giovedì 23 aprile, della protezione Civile:

In Italia il numero dei casi positivi al Coronavirus è di 189.973 (+2.646 rispetto a ieri), di cui 57.576 guariti (+3033) e 25.549 deceduti (+464). Lo ha reso noto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del punto stampa del giovedì, durante il quale ha reso noto il bollettino aggiornato ad oggi 23 aprile dell'emergenza Covid-19 nel nostro Paese. Sono 81.710 i malati in isolamento domiciliare asintomatici o con pochi sintomi, 22.871 sono ospedalizzati e 2.267 sono ricoverati in terapia intensiva, con un calo di 117 rispetto a ieri, che conferma il trend decrescente già avviato da giorni. I tamponi effettuati sono 1.579.909 ( +66.658 nelle ultime 24 ore). Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna le regioni più colpite dal virus per numero di contagi.

• Morti oggi: 464

• Guariti oggi: 3033

• Casi attuali: 2646

Tamponi oggi: 66658

TOTALE CONTAGI: 189973

Coronavirus Italia: bollettino Protezione Civile di ieri 22 aprile

Coronavirus Bollettino, Coronavirus Protezione Civile bollettino. Bollettino protezione civile ieri:

Morti: 25.085 (+437)

Guariti: 54.543 (+2.943)

Casi attuali: 107.699 (-10)

Tamponi oggi: 63.101

TOTALE CONTAGI: 187.327 (+3.370)