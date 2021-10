Biglietti Roma Napoli in vendita: partita di Serie A il 24 ottobre all'Olimpico

Roma Napoli si gioca domenica 24 ottobre 2021 alle ore 18:00 del pomeriggio, allo stadio Olimpico di Roma. Sono ufficialmente in vendita i biglietti per la partita di Serie A: ecco tutti i prezzi, le info e i dettagli di prenotazione forniti dalla AS Roma per il big match contro la SSC Napoli.

Ultimissime notizie Serie A: da oggi è possibile acquistare i tagliandi per assistere al match AS Roma vs SSC Napoli, valido per la nona giornata del campionato di calcio italiano di Serie A, in programma per la prossima domenica 24 ottobre del 2021, alle ore 18:00. Partita allo stadio Olimpico di Roma. Il club giallorosso sul proprio sito ufficiale ha fornito i dettagli per l'acquisto dei biglietti, i prezzi settore per settore e tutte le info necessarie per prenotare.

Roma Napoli Serie A biglietti

Roma Napoli Serie A: biglietti in vendita

Dalle ore 16:00 di oggi venerdì 15 ottobre è partita la vendita sul sito ufficiale della AS Roma. Inoltre, i detentori di abbonamento 2021-2022 possono acquistare il biglietto per un amico ad un prezzo speciale in offerta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Biglietti Napoli Legia Varsavia Europa League

Per tutti gli altri, ecco i prezzi dei biglietti per la partita di Serie A, settore per settore:

Prezzi Curva

Iniziamo dai prezzi per le curve. A Roma, la Curva Sud è il settore dove tradizionalmente si radunano gli ultras giallorossi: ecco perché i biglietti sono già sold-out, essendo quasi tutti bloccati dai tifosi detentori di abbonamento annuale.

Curva Sud : sold-out

: sold-out Curva Nord: 30 euro

Prezzi Distinti

Adesso ecco quanto costano i biglietti Roma Napoli nei due settori Distinti:

Distinti sud : 45 euro

: 45 euro Distinti nord: 40 euro

Prezzi Tribuna Tevere

La Tribuna "Tevere" dello stadio Olimpico di Roma è divisa in tre parterre e sei settori totali: ecco tutti i prezzi per Roma-Napoli.

Parterre Nord : 54 euro

: 54 euro Parterre Centrale : 71 euro

: 71 euro Parterre Sud : 54 euro

: 54 euro Top Nord : 61 euro

: 61 euro Top Centrale : 74 euro

: 74 euro Top Sud: 61 euro

Tribuna Monte Mario

La Tribuna "Monte Mario", invece è il settore più costoso dello stadio Olimpico. Ecco i prezzi stabiliti per la partita di Serie A Roma Napoli:

Settore nord : 85 euro

: 85 euro Settore Sud : 85 euro

: 85 euro Top Nord : 79 euro

: 79 euro Top Sud: 79 euro

Roma Napoli biglietti settore ospiti

Biglietti Roma Napoli Serie A

I biglietti per il settore ospiti, dedicati ai tifosi del Napoli, non sono ancora stati messi in vendita e l'acquisto non è disponibile sul sito della Roma, né è possibile visualizzare il prezzo. Probabilmente il club capitolino attende eventuali pronunciamenti dalle autorità che potrebbero in qualche modo limitare la possibilità per i residenti in Campania di andare in trasferta a Roma.

Infatti, la vendita dei biglietti per i residenti della Regione Campania è sempre subordinata alle disposizioni adottate dal Comitato di analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni sportive. Resta da capire se la vendita nel settore ospiti sarà autorizzata per i tifosi del Napoli residenti a Roma o nel resto d'Italia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Biglietti Napoli Torino Serie A