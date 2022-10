Biglietti Roma-Napoli, il club giallorosso: "Trasferta vietata ai campani in attesa dell'Osservatorio", il prezzo

Biglietti AS Roma-Napoli - In attesa della messa in vendita ufficiale dei tagliandi, arrivano novità dal sito del club giallorosso. Perché l'AS Roma annuncia che la trasferta sarà vietata ai residenti in Campania, a meno di novità comunicate nelle prossime ore.

Biglietti Roma-Napoli: trasferta vietata ai campani

Con queste parole, l'AS Roma comunica che la trasferta è vietata ai tifosi del Napoli residenti in Campania:

"I biglietti per il Distinto Nord Ovest sono dedicati esclusivamente ai tifosi della squadra ospite. La vendita per i Residenti nella regione Campania è vietata fino a nuove disposizioni eventualmente e successivamente comunicate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive".

Roma-Napoli biglietti

Roma-Napoli: prezzo Settore Ospiti

Questo il prezzo comunicato dal club giallorosso per chi vorrà vederla nel Settore Ospiti: 40€.

"Maggiori informazioni sulla vendita dei biglietti per il settore ospiti, verranno comunicate nei prossimi giorni", scrive l'AS Roma.

Questi i punti vendita comunicati dal club romano: