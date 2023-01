Biglietti Napoli-Juve Superiori TicketOne: quando escono e prezzi

Biglietti Napoli Juve Superiori. Il 13 gennaio 2023 si giocherà Napoli Juventus, biglietti in vendita già in queste ore per i settori inferiori e c'è tanta attesa dei tifosi per i biglietti Napoli Juve 2023 per Curve Superiori e gli altri settori. Manca solo l'ufficialità che farà correre i tifosi per i biglietti Napoli Juve: TicketOne o ricevitorie per i biglietti del Napoli.

Biglietti Napoli Juve Superiori: quando escono

Biglietti Napoli Juventus 13 gennaio 2023. In queste prossime ore dovrebbe esserci il comunicato ufficiale della SSC Napoli per i biglietti Napoli Juventus 2023. Dopo la lunga sosta dei Mondiali la squadra di Spalletti giocherà due partite di fila in trasferta con Inter e Sampdoria (4 e 8 gennaio) poi si tornerà finalmente al Maradona per una partita ufficiale, una delle più storiche e sentite nella citta partenopea.

Ma quando escono i biglietti Napoli Juventus? E' nelle prossime ore che sarà lanciata dal club azzurro la vendita per l'altra pare di biglietti per la partita Napoli Juve. Dopo aver lanciato le scorse settimane la vendita dei biglietti Napoli Juve con i settori inferiori, ora tutti attendono i settori superiori per provare ad acquistare il biglietto. Si prevede uno stadio Maradona tutto esaurito.

Biglietti Napoli Juve 2023. La prossima partita di campionato Napoli Juventus si giocherà il 13 gennaio 2023 alle ore 20.45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Anche i biglietti Napoli Juve Settore Ospiti sono in vendita.

Biglietti Napoli Juve Superiori

Biglietti Napoli Juventus Superiori TicketOne

Biglietti Napoli Juventus TicketOne. C'è grande attesa per i tifosi che potranno comprare (come sempre) in diverse modalità i tagliandi per la partita degli azzurri. Biglietti Napoli Juve 2023 TicketOne Superiori anche in vendita nelle prossime ore. E' già tutto pronto, si attende soltanto il via libera in queste ore per la corsa al botteghino.

Sarà possibile acquistare su TicketOne i biglietti Napoli Juve 2023. La SSC Napoli, oltre a dare la disponibilità alle varie ricevitorie autorizzate e al botteghino dello stadio Maradona mette sempre a disposizione online in vendita i biglietti delle partite che si giocano nello stadio di casa.

Biglietti Napoli Juve

Biglietti Napoli-Juventus, prezzi e dettagli

Notizie Napoli calcio. Biglietti Napoli Juventus prezzo, c'è grande attesa per capire quella che sarà la politica della società di De Laurentiis per questo super big match. Intanto, sono questi i prezzi dei biglietti del settore inferiori lanciati nelle scorse settimane:

Curve € 50,00

Distinti € 85,00

Tribuna Nisida € 100,00

Tribuna Posillipo € 150,00

Tribuna Family € 50,00 / € 20,00 (under 12)

Biglietti Napoli Juve Tribuna Family: non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.