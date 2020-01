Biglietti Napoli-Barcellona, l'avv. Grimaldi a CN24: "Per la 4° partita in Europa non viene applicata la legge sugli ingressi omaggio Under 14"

Ultimissime calcio Napoli - Riceviamo e pubblichiamo una nota dall’avvocato Erich Grimaldi relativa ai prezzi dei biglietti stabiliti dal Napoli in vista del match di Champions League contro il Barcellona:

“Napoli/Barcellona senza sconti per gli abbonati e senza ridotti per i bambini, che dovranno corrispondere il prezzo intero, da 70 a 250€, per assistere alla partita. Si rileva, altresì, che, per la quarta partita, in Europa, non veniva applicata la legge, sugli ingressi omaggio, per gli under 14, in violazione di quanto deciso dal Tribunale di Napoli in data 5 dicembre 2018. Il giudice, come noto, stabiliva che la SSCN doveva estendere l’agevolazione, di cui all’art. 11 tre legge 41/2007, a tutti i settori dello stadio, garantendo biglietti gratuiti nominativi, per gli under 14, accompagnati da un adulto pagante, parente fino al quarto grado, per il 50% delle partite di campionato e coppe, ANCHE EUROPEE. La società, invece, come si evince dalla pagina under 14, pubblicata sul sito, prevedeva l’agevolazione, unicamente per le partite di campionato e coppa Italia, omettendo di garantire l’accesso gratuito degli under 14, finanche per la gara del girone di qualificazione con il Genk.

Invito i tifosi, abbonati inclusi, quindi, ad inviare una mail, con notifica di lettura, a biglietteria@sscn.it o all’indirizzo sscnapoli@pec.it e richiedere, preventivamente, tale biglietto gratuito, chiedendo di acquistare, contestualmente, il tagliando per l’adulto ed, in assenza di riscontro o nell’ipotesi di diniego, di acquistare il tagliando del minore e, poi, conservarlo.

Ritengo assurda la decisione di non prevedere alcuna agevolazione per gli abbonati ma, soprattutto, per i minori di under 14, costringendo un genitore a dover corrispondere, dai 70 ai 250€, anche per un bambino di 5 anni.

Tale scelta commerciale danneggia non poco il ménage familiare, approfittando della passione dei piccoli tifosi, che costringeranno i genitori, ad acquistare il tagliando intero, pur di vedere Messi e compagni?”