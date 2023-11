Biglietti Juventus Napoli: via alla vendita, previsto il sold out

Biglietti Juventus Napoli 8 dicembre. Tutto pronto per quella che sarà la vendita dei biglietti Juve Napoli 2023 2024. La prossima partita che si giocherà in Serie A tra Juventus Napoli è attesa da tutti i tifosi.

Biglietti Juventus Napoli in vendita: sold out previsto

Ultime notizie calcio Napoli - Arrivano aggiornamenti per quello che sarà il prossim big match della Juventus con l'Inter, dove ci sarà il tutto esaurito annunciato già ora per la partita del prossimo 26 novembre alle 20.45 allo Stadium.

Anche per il Napoli sarà lo stesso. Infatti, i biglietti Juventus Napoli saranno in vendita nelle prossime ore. La partita si giocherà il prossimo 8 dicembre e la vendita comincerà dal 13 novembre per i biglietti Juve Napoli. C'è attesa per capire che possibilità ci sarà per i tifosi azzurri di vedere questa gara dallo stadio di Torino con i biglietti Juventus Napoli Settore Ospiti.