Biglietti Film Scudetto Napoli 'Sarò con te': prezzi, quando esce e dove vederlo

In vendita i biglietti del film Scudetto Napoli dal titolo 'Sarò con te', la SSC Napoli è pronta a mostrare nelle sale cinematografiche di tutta Italia il film scudetto e i biglietti saranno in vendita in questi giorni.

Biglietti Film Scudetto Napoli: quando esce

Film Scudetto Napoli - E' passato un anno dalla straordinaria vittoria dello Scudetto del Napoli, e il club azzurro ha lanciato ora il film ufficiale con tanti retroscena di quei momenti magici. Dalle immagini nello spogliatoio alle interviste ai protagonisti. Film Scudetto Napoli in uscita il 4 maggio 2024, proprio un anno dopo la vittoria dello terzo scudetto che è stata il 4 maggio 2023 sul campo di Udine con 5 giornate d'anticipo.

'Sarò con te' il titolo del film scudetto Napoli e i biglietti saranno in vendita già in questi giorni per la grande attesa. Un modo per celebrare, ancora una volta, uno storico momento atteso da ben 33 anni per i tifosi azzurri.

Biglietti film Scudetto Napoli, quando escono e i prezzi: sarà possibile acquistare in prevendita i biglietti di 'Sarò con te' a partire da mercoledì 10 aprile, una data per omaggiare lo storico numero di Diego Armando Maradona. Ancora non è stato indicato il prezzo dei biglietti del film scudetto.

Biglietti Film Scudetto Napoli

Film scudetto Napoli: dove vederlo

Dove vedere il film scudetto sul Napoli? Solo al Cinema e presto saranno comunicate le sale di tutta Italia che proietteranno il film scudetto Napoli con tanti protagonisti, da quelli principali come Spalletti e i suoi giocatori, fino alle testimonianze di vari tifosi vip (come Salvatore Esposito e Geolier) e addetti ai lavori, tra cui giornalisti come Paolo Condò e altri.

'Sarò con te' sarà visibile nei cinema: la lista delle strutture in cui sarà possibile assistere alla nuova produzione Filmauro è ancora in fase di definizione e uscirà a breve sul sito nexodigital.it.