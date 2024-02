Bigica al posto di Dionisi, si gioca tutto in Sassuolo-Napoli!

Ultime notizie Serie A. Mercoledì il Napoli torna in trasferta a Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo divenuto orfano di Alessio Dionisi. L'allenatore è stato ufficialmente esonerato e per il momento la società neroverde ha deciso di sostituirlo con Emiliano Bigica, allenatore della Primavera del Sassuolo.

Bigica

Ebbene, secondo quanto riporta oggi il Corriere della Sera, l'amministratore delegato Giovanni Carnevali starebbe riflettendo proprio sulla posizione del nuovo allenatore: "Qualora Bigica risultasse convincente contro il Napoli, potrebbe restare. Altrimenti via al casting: i nomi di Ballardini e Semplici restano sul tavolo. Grosso e Gattuso chiedono un contratto di 18 mesi".

Insomma, Sassuolo-Napoli sarà subito un test decisivo per le sorti del Sassuolo.