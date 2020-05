Besiktas, otto calciatori positivi al Coronavirus!

Ultime notizie calcio - La ripresa della Super Lig turca è stata fissata per il 12 giugno ma a tal proposito non arrivano buone notizie. Ben otto giocatori del Besiktas, infatti, come confermato da una nota emanata dal club sul proprio sito ufficiale, sono risultati positivi al Coronavirus e questa può essere una complicazione non di poco conto in vista della ripartenza. Nel club di Istanbul militano alcune vecchie conoscenze del calcio italiano come Kevin Prince Boateng, Adem Ljajic e l'ex Napoli Victor Ruiz.

