Bergomi: "Il Napoli è in difficoltà! Giocatori paurosi, non sembrano più invincibili"

Il commento di Beppe Bergomi a Sky Sport nel post-partita di Sampdoria-Napoli 0-2. "Il Napoli stasera non ha approcciato bene alla partita, cos√¨ come contro l'Inter. Ci sono alcuni giocatori che nella prima parte della stagione sembravano invincibili e invece adesso sembrano spaventati, paurosi, perdono palloni. In queste prime due partite del 2023, il Napoli √® la squadra che √® pi√Ļ in difficolt√†. Il Milan invece mi sembra quella messa meglio dal punto di vista del gioco e credo che potr√† dar fastidio al Napoli".¬†