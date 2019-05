Benevento, Insigne: "Sono tifoso dei sanniti, ho voglia di rivalsa"

Roberto Insigne non digerisce la sconfitta del Vigorito contro il Cittadella, che ha estromesso il Benevento dalla corsa alla Serie A. L'attaccante, su Instagram, ha pubblicato alcune dichiarazioni: "Finora mi sono tenuto tutto dentro, non ero lucido per un saluto generale. Lacrime, insonnia, tristezza hanno preso il sopravvento su di me. Quest'anno sono cresciuto molto, ho maturato maggiore esperienza e soprattutto sono diventato tifoso di una squadra: il Benevento! Ringrazio tutti dal primo all'ultimo, ma dentro di me resta una gran voglia di rivalsa. Spero che un giorno... il meno lontano possibile, possa dare a questa città e ai suoi tifosi (i migliori rispetto a tutti quelli vissuti nella mia pur breve carriera), ciò che meritAno!! Ps: Le chiacchiere le porta via il vento... solo e sempre forza Benevento!".