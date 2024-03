Beffa Napoli! Tuttosport - Lotta al razzismo in solitaria, la Lega Serie A multerà il club: il motivo

Ultime notizie SSC Napoli - La lotta al razzismo da parte del Napoli prosegue in solitaria, senza partecipare più alle iniziative della Lega Calcio: sulla nuova maglia con la sfumatura della rosa dei venti, ieri non c’era il patch “Keep racism out”. La risposta della squadra alla mancata squalifica di Acerbi per le espressioni razziste rivolte a Juan Jesus è stata esemplare: tutti i calciatori in ginocchio, replicando una scena da Black Lives Matter, per dimostrare che la vicenda esplosa dopo Inter-Napoli avrà certamente un seguito. Tutti stretti intorno al difensore brasiliano, anche i componenti della panchina si sono aggiunti agli undici azzurri schierati in campo prima del fischio di inizio di Pairetto.

Come racconta Tuttosport, adesso però il Napoli verrà punito con una ammenda:

"Di Lorenzo ha anche coperto la fascia da capitano con una stringa bianca. Una decisione che segue la decisione del Napoli di togliere la patch «Keep racism out» dalle maglie da gioco. Questo gesto, però, sarà punito con un’ammenda da parte della Lega Serie A perché il regolamento vieta fasce personalizzate o comunque diverse da quella stabilita dalla Federazione".