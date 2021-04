Superlega - Il Bayern Monaco dice ufficialmente no alla Super League. Arriva il comunicato. "Il Bayern Monaco prende una posizione chiara sulla Super League. Il Presidente, Herbert Hainer, ha spiegato: "I nostri membri e fan rifiutano una Super League. È nostro desiderio come FC Bayern e nostro obiettivo, che i club europei vivano questa meravigliosa ed emozionante competizione chiamata Champions League e la sviluppino insieme alla UEFA. L'FC Bayern dice no alla Super League".