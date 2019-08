Basilea, van Wolfswinkel scopre aneurisma cerebrale dopo uno scontro di gioco

Ricky van Wolfswinkel, attaccante olandese del Basilea, dovrà stare a riposo per almeno sei mesi. Motivo? Un aneurisma cerebrale scoperto in seguito ad uno scontro di gioco. È avvenuto durante il match contro il LSK, qualificazioni di Champions League, quando l'attaccante ha subito un colpo alla testa negli ultimi minuti del match, commozione cerebrale e trasporto in ospedale per gli esami strumentali di rito. Lì la scoperta dell'aneurisma (presente già e non causato da quello scontro).

Sono arrivate anche le sue dichiarazioni: "Sono molto grato del fatto che l'aneurisma cerebrale sia stato scoperto. Normalmente un aneurisma cerebrale non viene scoperto in tempo ma solo dopo che si è rotto e ha causato altri danni", il commento del giocatore, consapevole che alla fine quel colpo ricevuto può avergli salvato la vita£".