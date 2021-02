Calcio - Sono tre i nomi più gettonati in casa Bari per la sostituzione di Giancarlo Romairone, sollevato dall’incarico nella giornata di ieri. Si tratta di Fabio Lupo, la cui ultima esperienza è stata al Venezia, Nicola Salerno, attualmente collaboratore al Watford in Inghilterra, e Daniele Faggiano, reduce dall’avventura al Genoa. Tre profili d’esperienza per affiancare Carrera e aprire una nuova fase nel progetto firmato De Laurentiis che al momento stenta a decollare.