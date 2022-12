Bari-Genoa, record spettatori stasera al San Nicola: non accadeva dal 2014

Notizie Calcio - Altra serata da record per la famiglia De Laurentiis che continua a vivere un’annata magica in questo 2022 entusiasmante. L’ultima emozione, in attesa di rivedere il Napoli di Spalletti, giunge dal Bari.

Bari-Genoa da record per la famiglia De Laurentiis

Si è registra infatti un primato importante per Bari-Genoa, gara in programma stasera alle 20.30 per la 19a giornata di serie B; ovvero il record di 50.000 spettatori sugli spalti come riporta Sky. Un dato che riscrive la storia recente considerando che per ripescare un risultato del genere bisogna riaffacciarsi al lontano 2014 quando in occasione di Bari-Novara finito 4-1 quando ad assistere ci furono 48.744 tifosi.