Bari, delusione per la mancata promozione: Vivarini e De Laurentiis studiano un piano per il futuro

Notizie - Il Bari esce sconfitto dalla finale Playoff contro la Reggio Audace per tornare in Serie B. Il presidente Luigi De Laurentiis però (deluso) non vuole abbattersi e carica l'ambiente già per la prossima stagione. Nelle ultime conferenze stampa mister Vivarini ha voluto mettere in evidenza alcuni aspetti della costruzione della squadra finora non venuti fuori: un progetto per esempio meno chiaro rispetto a quello della Reggiana o un futuro tutto da decifrare perché la C non è come la B. La sensazione è che entrambe le parti in causa stiano capendo cosa e come fare. Il Bari forse si aspettava qualcuno in più dal tecnico di Ari, che dal canto sua magari avrebbe voluto più voce nel capitolo acquisti. A gennaio non è arrivato tutto ciò che era stato previsto e anche gli uomini di mercato avrebbero potuto portare in Puglia giocatori diversi e di personalità maggiore.