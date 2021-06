Bargiggia rivela: "Lotito ed il giudice Mastandrea a pranzo insieme, il caso allerta Lega e FIGC"

Ultime notizie calcio - Stando a quanto raccontato da Paolo Bargiggia, noto giornalista, sul proprio portale, alcuni fotografi avrebbero pizzicato Claudio Lotito, presidente della Lazio, ed il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea allo stesso tavolo durante il buffet di pranzo dell’Hilton a Milano dove ieri si è svolta un’ Assemblea di Lega piuttosto tormentata. A quanto pare questo incontro è finito sotto la lenta di ingrandimento della Lega e della FIGC ed ora bisogna vedere se da questo episodio partiranno delle indagini per appurare come stanno le cose. Ricordiamo che il patron biancoceleste ha recentemente ricevuto una squalifica per 12 mesi dalla Commissione d’Appello Federale per il caso Tamponi.