Barcellona, tegola Luis Suarez: lungo stop ed operazione, salta il Napoli?

Piove sul bagnato in casa Barcellona. Alla sconfitta contro l’Atletico Madrid nella Supercoppa spagnola, che rischia di costare il posto al tecnico Ernesto Valverde, si aggiunge lo stop di Luis Suarez, che ha accusato un problema al ginocchio destro, lo stesso sottoposto ad una artroscopia appena otto mesi fa. L’attaccante, come riporta il quotidiano Sport, si sottoporrà nelle prossime ore a nuovi controlli e non è escluso che debba sottoporsi ad una nuova operazione. L’uruguaiano rischia così uno stop di sei settimane, con l’obiettivo che, a quel punto, sarebbe tornare a disposizione in vista della gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli, in programma il prossimo 25 febbraio.