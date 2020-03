Barcellona, Setien: "Il Real Madrid ha meritato la vittoria, non è la fine del mondo. Messi non al meglio, Griezmann può aiutarci di più"

Ultimissime calcio - Quique Setien, allenatore del Barcellona, ha parlato al termine della sconfitta subita contro il Real Madrid per 2-0. Il club catalano ha perso il primo posto in Liga:

"Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ma nel secondo tempo sono stati migliori di noi. Ci hanno messo sotto pressione e hanno ottenuto la vittoria. Questa sconfitta non è la fine del mondo. Rimangono ancora in corsa per diversi obiettivi. Messi è un giocatore cruciale. È vero che oggi non era al suo meglio, ma abbiamo anche altri giocatori che possono aiutarci quando lui non è al meglio, come Griezmann. Ci sono ancora tante partite e può ancora succedere di tutto"