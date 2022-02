Barcellona, presentata la lista UEFA per l'Europa League: out Dani Alves!

Ultime notizie calcio Napoli - Il Barcellona ha presentato la lista per le gare europee (in Europa League affronterà il Napoli) ed a restare fuori è Dani Alves. Il regolamento dice che "dagli spareggi per la fase a eliminazione diretta, una squadra può scrivere un massimo di tre nuovi giocatori per le rimanenti partite della competizione". Per questo motivo i catalani hanno preferito all'ex Juventus gli altri tre innesti, vale a dire Aubameyang, Ferran Lopez e Adama Traorè.

Barcellona, presentata la lista UEFA

Di seguito l'elenco dei calciatori scelti da Xavi:

Ter Stegen, Dest, Piqué, Araujo, Sergio, Riqui Puig, Dembélé, Memphis, Ansu Fati, Adama Traoré, Braithwaite, Neto, Lenglet, Pedri, L. De Jong, Jordi Alba, Ferran Torres, S. Roberto, F. De Jong, Mingueza, Umtiti, Eric, Aubameyang, Nico*, Gavi*, Baldé*, Alvaro Sanz*, Comas*, Arnau Tenas*, Akhomach*, Astralaga*, Jandro*.