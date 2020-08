Calcio - Miralem Pjanic, ex calciatoe della Juventus ora al Barcellona, è risultato positivo al Coronavirus. Il comunicato del club spagnolo: "Miralem Pjanic è risultato positivo a Covid-19 sabato 22 agosto dopo essersi sentito un po' male. Il giocatore gode di buona salute ed è isolamento a casa. Il calciatore quindi non si recherà a Barcellona per 15 giorni, quando dovrà presentarsi per il servizio con la squadra del FC Barcellona".