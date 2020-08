Ultime notizie calcio Napoli - Il Barcellona continua a lavorare in vista della sfida di Champions League di sabato prossimo contro il Napoli. Come riportato da Diario As, oggi è stata la volta di una partitella in famiglia undici contro undici, in una sorta di prova generale. Oltre ai calciatori della prima squadra, sono stati aggregati otto elementi del Barcellona B: Iñaki Peña, Mingueza, Reis, Jandro, Monchu, Konrad, Riqui Puig e Ansu Fati.

