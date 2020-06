Barcellona, nervi tesi tra squadra e allenatore! Setien ammette: "Sono tutti con la corda al collo, nessuno si diverte..."

Ultime notizie calcio Napoli - La situazione in casa Barcellona è collassato in maniera definitiva dopo il pareggio contro il Celta Vigo, con il Real Madrid che si è portato così a +2 in vetta. Sempre più sfiduciato il tecnico Quique Setien, almeno stando a quanto riportato dai principali quotidiani spagnoli. Marca e Mundo Deportivo riportano, infatti, che ci sarebbe stato un confronto acceso tra l'allenatore ed i senatori del gruppo ed hanno inoltre sottolineato anche l'atteggiamento di Messi durante il cooling break. L'argentino, infatti, mentre Eder Sarabia, il “famigerato” vice di Setién, gli dava indicazioni, lo ignorava in maniera anche piuttosto plateale. A conferma di questa spaccatura tra squadra e staff tecnico ci sono le parole di Suarez:

"I punti persi in trasferta? L’allenatore serve proprio ad analizzare e risolvere certi tipi di situazioni”.

A fare da contraltare a queste parole, quelle dello stesso Setien in una intervista al quotidiano catalano Ara.

“Tutti sono con la corda al collo, nessuno qui si diverte”