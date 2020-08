Dopo la rifinitura allo stadio san Paolo, il Napoli è ritornato all'hotel Britannique per il pranzo. Successivamente tutto il gruppo azzurro si trasferirà a Capodichino per imbarcarsi sul volo che li porterà a Barcellona. All'esterno dell'albergo il più acclamato è stato Insigne il quale ha salutato con un gesto i tifosi. Il capitano dovrebbe partire titolare domani al cam Nou stando alle ultime indicrezioni. In allegato il video tratto dai colleghi di Calciomercato.com