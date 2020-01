Barcellona, Mundo Deportivo annuncia - Valverde può essere esonerato oggi! Tre nomi, Xavi dice 'no'

Ultimissime calcio Napoli - Ernesto Valverde è in bilico da qualche settimana, col tutto che s'è complicato dopo l'eliminazione sotto i colpi dell'Atletico Madrid in Supercoppa di Spagna. Il Barcellona quindi potrebbe essere già oggi esonerarlo dal ruolo di allenatore. E' certamente un momento complesso per la prossima avversaria del Napoli agli ottavi di finale di Champions League, con l'infortunio di Luis Suarez e il cambio tecnico all'orizzonte.

Secondo quanto scrive Mundo Deportivo, la dirigenza catalana si radunerà nel pomeriggio per valutare la posizione dell'allenatore che è sempre più in bilico. Al momento tre i candidati a prendere il suo posto, non c'è Xavi che preferirebbe sedere a inizio stagione sulla panchina blaugrana e non in corsa:

MauricioPochettino il favorito,

il favorito, Quique Setién e

e Gabi Milito possibili outsider dopo la rinuncia di Xavi.