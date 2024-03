Ultime calcio - Il Barcellona cerca il nuovo allenatore per l'anno prossimo. Come riporta Tot Costa di Catalunya Ràdio, il presidente Joan Laporta ha chiesto consiglio all'amico Pep Guardiola per la scelta del successore di Xavi.

Il Barcellona vuole De Zerbi

L'attuale allenatore del Manchester City avrebbe indicato Roberto De Zerbi come il profilo ideale per la panchina del Barcellona. Ricordiamo che il tecnico italiano al Brighton ha una clausola rescissoria da 10 milioni di euro.