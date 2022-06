Barcellona su Koulibaly, Laporta annuncia: "Giovedì assemblea per risanare i conti, pronti ad investire per migliorare la rosa"

Notizie calcio. Kalidou Koulibaly è uno degli obiettivi di mercato del Barcellona di Xavi. Il difensore centrale è considerato il sostituto ideale di Piquè, ma ad oggi la situazione economica dei blaugrana frena ogni trattativa di mercato.

Per fare chiarezza sulle finanze del Barcellona è intervenuto il presidente Laporta, che ha annunciato importanti novità che potrebbero a breve sbloccare il mercato dei catalani. Ecco le sue parole riportate da Mundo Deportivo:

"Stiamo lavorando per risanare l' economia del Barça. Se nell'Assemblea di giovedì, i partner approveranno l'attivazione di due operazioni economiche che stiamo proponendo, arriveranno buone notizie e risaneremo i debiti del Barcellona prima del previsto. Pertanto, saremo in grado di avere fondi propri positivi, restituiremo il debito in modo sostenibile e saremo in grado di effettuare investimenti per rafforzare la squadra. La dirigenza sportiva è pronta a mettere in atto le opzioni che abbiamo per creare una rosa più competitiva".