Arrivano le prime notizie ufficiali sull'infortunio di Jordi Alba in Barcellona-Getafe di oggi pomeriggio. Come si legge sui social del club catalano, il terzino ha riportato un problema muscolare all'adduttore destro. In questo momento non si hanno tempi certi sul recupero, ragion per cui la presenza per Napoli resta in dubbio.