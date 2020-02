Brutta tegola per Quique Setien, che presumibilmente ha perso Ousmane Dembele per il proseguio della stagione.

Come riporta il sito ufficiale del club, il giocatore ha riportato la lesione al tendine del bicipite femorale della coscia destra. Il Barça valuterà come muoversi nelle prossime ore, ma sembra scontato l'intervento chirurgico. Stagione che, dunque, è già ai titoli di coda per Dembélé.