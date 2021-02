Ultime notizie calcio Napoli - Gennaro Gattuso ha chiarito quanto detto sabato sera a proposito della sua barba fatta personalmente. Come si apprende dal video che sta circolando sui social, il tecnico ha chiarito che la sua era semplicemente una battuta. Di conseguenza, non è vero che non sia andato dal barbiere perché quest'ultimo è solito parlare troppo.

