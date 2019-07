Balotelli e la scommessa: oggi gli interrogatori, rischiano in cinque per reato ambientale

Notizie Calcio - L'ennesima bravata che costa caro a Mario Balotelli. "Se ti butti in acqua col motorino, ti do 2.000€": una scomessa che ha indignando il web e sollecitato le Forze dell'ordine. "Abbiamo capito subito lo sbaglio e abbiamo provveduto immediatamente al recupero del motorino». Così ieri si è giustificato Catello Buonocore, il commerciante napoletano protagonista del video.

Vecchio amico di SuperMario, Buonocore è il titolare dei 'Pontili Catello' a Castellammare, dove il calciatore è solito ormeggiare la sua imbarcazione, anche in questi giorni. Sabato mattina però i due erano esattamente dall’altra parte del golfo, a Mergellina. "Sono dispiaciuto, chiedo scusa, sono un uomo di mare e ho capito il danno che stavamo procurando", ribadisce l'uomo napoletano.

Lo scooter, intanto, ieri è stato sequestrato dalla Polizia municipale. In seguito alle prime indicazioni raccolte sul molo di Mergellina dopo i fatti, lo hanno ritrovato nella vicina via Andrea D’Isernia: nel bauletto c’era ancora l’acqua di Mergellina, e naturalmente sono in corso accertamenti anche sulla proprietà del mezzo. Parallelamente sono partite le indagini sull’episodio, che vedono collaborare la Polizia municipale e la Capitaneria di Porto con la Guardia costiera. Oggi partiranno probabilmente le prime denunce e gli interrogatori, con almeno che rischiano per il reato ambientale di inquinamento delle acque. Come conclude La Repubblica oggi in edicola, è praticamente certa l’apertura di un fascicolo in Procura.