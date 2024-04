Bagnoli, martedì summit a Roma con ADL, Manfredi e il Ministro Fitto: i dettagli

Notizie Napoli - Secondo quanto riportato dall'edizione online de Il Mattino, martedì a Roma, a Palazzo Chigi, seduti allo stesso tavolo e nella stessa stanza ci sarà l’incontro tra il ministro per la Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, il sindaco Gaetano Manfredi e patron Aurelio De Laurentiis. E molto probabilmente ci sarà anche il ministro per lo Sport Andrea Abodi. Perché da Fitto? Perché è suo il dicastero dove ricade la pratica Bagnoli - ovvero bonifiche per le quali il Governo dovrebbe mettere altri 650 milioni - ed è proprio li che il patron vorrebbe costruire il nuovo stadio della Ssc Napoli e anche casa Napoli cioè il centro sportivo della società azzurra: De Laurentiis vorrebbe imitare il modello Manchester City con dozzine di campi da gioco e molto altro.

I sogni si sa son desideri e De Laurentiis è un grande visionario. E se nel calcio le sue visioni hanno dato frutti dolcissimi con lo scudetto e una squadra stabilmente nelle elite del calcio italiano ed europeo è altrettanto vero che il Napoli a oggi non è proprietario - dopo 20 anni di presidenza De Laurentiis - nemmeno di una sedia, a livello patrimoniale ci sono i cartellini dei giocatori e nulla più mai il patron in quattro lustri ha patrimonializzato la Società. Il dato politico che viene fuori è invece che la richiesta del patron è stata accolta da Fitto. In questo contesto arriva un vertice dove le posizioni tra le parti però sono molto distanti.