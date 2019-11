Backstage del calendario della SSC Napoli 2020: i primi scatti [FOTO]

Sono passati oltre 10 anni dall’uscita del primo Calendario SSC Napoli, un progetto esclusivo che sposta l’obiettivo oltre il terreno di gioco. I calciatori azzurri ricoprono eccezionalmente il ruolo di modelli per fotografie artistiche, guidati dal team Santangelo Studios. Ogni anno un nuovo tema di ispirazione per 14 immagini inimitabili e da collezione. Accompagnano l’iniziativa, in qualità di sponsor, aziende di rilievo nazionale ed internazionale operanti in diversi settori merceologici: Pasta Garofalo, MSC Crociere, M&M’S, Kimbo, DOOA, Villani Salumi, Grimaldi Lines, IDIR, Confetti Crispo, Parmacotto, Ottimo Supermercati – Gruppo Di Palo, Gruppo Navarra, Euronics – Tufano, Prezioso Casa. In collaborazione con il Corriere dello Sport – Stadio.