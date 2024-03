Ayroldi in panchina dopo l'errore di Inter-Genoa: sarà fermato

Ultime calcio - Lo chiamano turnover, ma anche Giovanni Ayroldi pagherà con una panchina (uno o due turni?) l’errore grossolano fatto in Inter-Genoa assegnando il rigore ai nerazzurri in occasione del contatto fra Frendrup e Barella.

Ayroldi fermato

Il trentaduenne direttore di gara della sezione di Molfetta, la cui conduzione è comunque stata reputata meno “grave” di quella di Di Bello in Lazio-Milan anche in base all’esperienza acquisita, rientrerà poi dalla Serie B: per i vertici arbitrali, quel rigore non andava assegnato nemmeno in campo e il mantenimento della prima impressione (errata) sarebbe dovuta essere corretta quando è scattata la “on field review”. Lo riporta l'edizione online della Gazzetta dello Sport.